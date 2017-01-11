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Yusuf Şimşek: Beşiktaş veya Fenerbahçe şampiyon olsun
11 Ocak 2017 , 19:54
- İlgili:
- Futbol
- TFF 1.Lig
- M. İdmanyurdu
Mersin İdman Yurdu Teknik Direktörü Yusuf Şimşek, A Spor'a önemli açıklamalar yaptı!
İşte o açıklamalar:
Mersin gibi çok güçlü bir şehrin futbol takımının buralarda olması çok iç açıcı değil. 92 yıllık bir tarihe sahip bir kulübün TFF 1. Lig de son sırada olup, borçlarla uğraşması, gerçekten üzücü. İnşallah başkanımız ve CEO'muz sorunları çözüp transfer sorununu çözecekler, bunu bekliyoruz. Ayrıca transfer çılgınlığı bütün kulüplerimize zarar veriyor. Bunun sona ermesi gerekiyor, bunu çözecek olanlarda kulüplerimizin yöneticileri.
Süper Lig'de 4 takım şampiyonluk mücadelesi veriyor. Başakşehir'in ligin ikinci yarısında biraz düşeceğine inanıyorum. Bence şampiyonluk mücadelesi Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında olacak. Galatasaray'ın pek araya girebileceğini zannetmiyorum. Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin kadroları çok iyi diğer takımların üzerinde. Başakşehir'in iyi bir hocası var ama bence şansları yüksek değil. Güzel bir ikinci yarı olsun, centilmenlik içinde geçsin Beşiktaş veya Fenerbahçe şampiyon olsun.
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- Futbol
- TFF 1.Lig
- M. İdmanyurdu
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