- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Aleksandre Göztepe'de
12 Ocak 2017 , 17:37
TFF 1. Lig takımlarından Göztepe, son olarak Vorskla Poltava forması giyen 29 yașındaki oyuncu Aleksandre(Sandro) Kobakhidze ile 1,5 yıllık sözleșme imzaladı.
Futbola Dinamo Tblisi'de bașlayan Sandro, Tblisi'nin ardından Dnipro'ya transfer olarak Ukrayna Premier Ligi kariyerine bașladı ve burada Kryvbas Kryvyi, Arsenal Kyiv, Volyn Luts takımlarında forma giydi. Son olarak 2016-2017 sezonu ilk yarısında Vorskla Poltava ile 17 Lig, 2 UEFA Avrupa Ligi ve 2 Ukrayna Kupası maçında görev alan Gürcü oyuncunun kariyerinde Gürcistan Milli Takımı ile 32 maç tecrübesi bulunuyor.
YORUM EKLE
Son TFF 1.Lig HaberleriTüm TFF 1.Lig Haberleri
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
- Beşiktaş için sürpriz iddia!
- Çin'den Fernandao iddiası!
- ''Mehmet Ekici Beşiktaş'la da görüşüyor''
- Fenerbahçe'de flaş gelişme!
- Salih mesajı aldı!
- Fenerbahçe'den Sagna sürprizi!
- Fenerbahçe diyor başka bir şey demiyor!
- Samsunspor, F.Bahçe kalecisine talip oldu! 1
- Antalya'da kritik zirve!
- Galatasaray istedi Fenerbahçe kaptı!
Sizce Hangisi?
Son Videolar