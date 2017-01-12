TFF 1. Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor'un devre arasında kadrosuna kattığı Sezer Özmen, takım olarak sezon sonunda şampiyonluk yaşamak istediklerini söyledi.

Sezer, Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'ndeki antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni takımına çabuk adapte olduğunu belirterek, çok iyi bir kamp dönemi geçirdiklerini kaydetti.

Hafta sonu Sivasspor'u konuk edeceklerini hatırlatan Sezer Özmen, şu ifadeleri kullandı: "Kendi sahamızda çok önemli bir maç yapacağız. Rakiplerimizden Sivasspor ile karşılaşacağız. İnşallah kampta yaptıklarımızın karşılığını ilk haftada alırız. Ligin ikinci yarısında kimin oynayacağı hiç önemli değil. Hocam görev verdiği taktirde terimin son damlasına kadar mücadelemi sürdüreceğim. Kim oynarsa oynasın hiç fark etmeksizin birbirimize en iyi desteği verip şampiyonluğu yaşamak istiyoruz. Bu işi Mayıs ayında bitireceğiz diye düşünüyorum."

Ahmet Aras: "İyi bir başlangıç yapmak istiyoruz"

Takımın bir diğer transferi forvet Ahmet Aras da kaliteli bir takıma geldiğinin bilincinde olduğunu dile getirdi.

Hedefi olan bir takımda forma giyeceği için mutlu olduğunu aktaran Ahmet, yeni takımına katkı sağlamak için elinden geleni yapacağını vurguladı.

Kamp sürecini tamamladıklarını anımsatan Ahmet, "Önümüzde Sivasspor maçı var. Onlar da takviye yaptılar. Bizim için önemli bir maç. Kendi evimizde olduğu için iyi hazırlanıp bu maçla güzel bir başlangıç yapmayı düşünüyoruz." diye konuştu.