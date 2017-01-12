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Büyükşehir Gaziantepspor'dan kadroya takviye

Tarih12 Ocak 2017 , 19:44

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Büyükşehir Gaziantepspor'dan kadroya takviye

TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Gaziantepspor, Malili orta saha oyuncusu İsmael Keita'yı 1,5 yıllığına renklerine bağladı. 

Kulübün basın sözcüsü İbrahim Açıkgöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ara transfer çalışmaları kapsamında bazı oyuncularla görüşüldüğünü söyledi.

Bu kapsamda 26 yaşındaki oyuncunun bir süre önce denenmek üzere takımın kampına katıldığını anlatan Açıkgöz, "Keita'yı teknik heyetimiz izledi ve olumlu rapor verince orta saha oyuncusuyla 1,5 yıllık sözleşme imzaladık." diye konuştu. 

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