Büyükşehir Gaziantepspor'dan takviye

Büyükşehir Gaziantepspor bir süredir Antalya kampında denediği İsmail Keita’yı kadrosuna kattı. Keita teknik direktör Metin Diyadin'den tam not aldı. Bonservisi elinde bolununa Mali asıllı tecrübeli oyuncu ile her konuda anlaşma sağlandı.

İSMAİL KEİTA KİMDİR



Profesyonel futbol kariyerine Fransa’nın Nantes takımında başlayan ve burada 4 sezon oynadıktan sonra yine Fransa 2.Lig takımlarından Angers takımıyla anlaşan 26 yaşındaki yetenekli oyuncu Keita burada 2 sezon oynadı. Son olarak Paris FC takımına kiralanan ve burada 14 maça çıktıktan sonra tekrar Angers takımına dönen Keita B takımı ile çıktığı 2 maçta 1 de gol atma başarısı gösterdi. Takımıyla olan sözleşmesi devre arasında sona eren İsmail Keita 1,5 yıllığına Büyükşehir Gaziantepspor ile anlaşma sağladı.

Haber - ALİ BUDAK