"Çin'i değil, Sivas'ı seçtim"

Samsunspor formasını giydiğinde Türkiye’deki ilk Yunan futbolcu olmuştu. Müthiş performansı Karadeniz ekibini ligde tutmaya yetmedi ama Gekas, Akhisar’ı iki kez küme düşmekten kurtardı. Konya ve Eskişehir’de önemli işler yaptı. Geçen sezonun devre arasında Sion’a giden başarılı forvet yine geri döndü. Gekas bu kez Sivasspor’un Süper Lig’e çıkmak yolundaki gol umudu... 36 yaşındaki yıldız forvet Belek kampında ilk röportajını Fanatik’e verdi, iddialı mesajlar gönderdi...



‘Süper Lig takımıyız’



“Çok mutluyum döndüğüm için. Yeniden Türkiye’de oynayacak olmak çok güzel. Yalnızca Sivasspor taraftarlarını değil, oynayacağım oyunla burada futbolu seven herkesi mutlu etmek istiyorum. Tabii ki 1. Lig ile ilgili bilgi sahibiyim. Ancak sonuçta bu ligde hiç oynamadım. Güçlü ve zor bir lig olduğunu biliyorum. Yani işim kolay olmayacak. Fakat biz 1. Lig değil, Süper Lig takımıyız. Çok kaliteli bir kadroya sahip olduğumuzu biliyorum. Bu yüzden de buradayım. 1. Lig’deki en iyi takımın Sivas olduğunu düşünüyorum. Bir an önce ait olduğumuz yere geri dönmeliyiz.”



‘Sahada cevabım hazır!’



“Daha önce Türkiye’de hep ligde kalmaya oynayan takımlardaydım. Şimdi ise zirveye oynayacağım. Bu, tabii ki güzel. Ancak her şeyden önce benim motivasyon kaynağım futbola olan sevgim. Futbolu çok sevdiğim için bu yaşta hâlâ aynı istekle mücadele ediyorum. Türkiye’de iken çok çalışmadığım, kariyerimin sonuna geldiğim konuşulmuştu. Ama ben, cevabımı hep sahada attığım gollerle verdim. Şimdi de benim için yaşlı yorumları yapılabilir. Ancak ben yine cevabımı sahada vereceğim. Yazın tekrar bir röportaj yapalım ve bu konuyu o zaman konuşalım. Çünkü ben, her hafta sonu cevabı yine sahada veriyor olacağım.”



‘Türkiye ilk tercihim’



“Yıllardır Çin’den teklifler alıyorum ve rakam olarak da çok iyi olduğunu söyleyebilirim. Her transfer döneminde benzeri öneriler geliyor ama Türkiye benim hep ilk tercihim oldu. Çin’e gitmeyi hiç düşünmedim. Türkiye, Yunan kültürüne çok yakın bir ülke. Bu yüzden burada olmayı seviyorum. Açıkçası Sivasspor beni çok istedi ve bana ne kadar değer verdiklerini gösterdi. Ortada bir şampiyonluk hedefi var. Buna ulaşmak için elimden geleni ortaya koyacağım”



‘Futbolu bırakmak mı! Asla!’



“Futbolu bırakmak aklımın ucundan bile geçmiyor. Ne zaman zil çalar ve ‘Artık yeter Gekas’ der vücudum, o zaman bırakırım. Kesinlikle daha oynamak istiyorum. Çünkü performansımın her geçen yıl daha iyiye gittiğini düşünüyorum. Fiziksel olarak da aynı şekilde fitim ve gollerimi sıralamaya hazırım. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Gol attığım sürece bir sorun olacağını düşünmüyorum”



‘Mesut hocayla sorunumuz yok’



“Mesut Bakkal’la Samsun’dayken problemler yaşamıştık. Ancak olanların hepsi geride kaldı. Hoca beni çok seviyor, ben de onu. Zaten buraya gelmemin en büyük sebeplerinden bir tanesi de Mesut hocanın takımın başında olması. Onu bir insan olarak seviyorum, onunla çalışmayı ise ayrıca seviyorum. Bunu net bir şekilde belirteyim. Hepimizin ortak paydası; Sivasspor”



‘Yeni golcüler altyapılarda’



“Türkiye’de iyi yerli golcü yetiştirilmiyor diyorlar. Ama ben Türkiye’de yetenekle alakalı bir problemin olduğunu asla düşünmüyorum. Çok büyük ihtimalle yetiştirmekte sıkıntı var. Eminim çok iyi gençler var altyapılarda. Yetiştirilirse ve gelişimleri doğru tamamlanırsa, son olarak da kulüpler alttan gelen oyunculara inanıp sabrederse, bence Türk futbolu forvet konusunda eskiden olduğu gibi yine altın günlerini yaşar.”



‘Farklı bestelere hazırım’



“Taraftarımızın bize yakın olması, bizi desteklemeleri lazım. Süper Lig’e çıkmak için onların desteğine çok ihtiyacımız var. Bize destek olurlarsa sezon sonunda onlara bir kupa hediye edeceğiz. Akhisar’da attığım gollerle taraftarlar adıma besteler yapmıştı ve bu benim çok hoşuma gitmişti. Duyduğuma göre Sivasspor taraftarının da böyle bir çalışması olacakmış. Onların sevgisine karşılık verebilmek en büyük amacım.”



‘-15 dereceden geliyorum’



“Sivas’ın soğuk olduğunu söylüyorlar ama bilmedikleri bir şey var. Ben eksi 15 dereceden İsviçre’den geliyorum. Bu yüzden alışmam kolay olacak takıma. Şu an için koymuş olduğum bir gol hedefi yok. Önemli olan kulübüme yardımcı olabilmek. Zaten ben takımıma istediğim gibi yardım edebilirsem gollerimle olacak bu. Sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum. Türkiye’de yaşadığım galibiyetler, attığım goller benim için hep güzeldi. Bunları tekrarlamak istiyorum.”