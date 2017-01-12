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Eskişehirspor'un şampiyonluk inancı!
12 Ocak 2017 , 15:57
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- TFF 1.Lig
- Eskişehirspor
TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'un basın ve halkla ilişkilerden sorumlu asbaşkanı Rıza Zeydan, hafta sonu sahalarında oynayacakları Altınordu maçında galip gelerek, şampiyonluk hedefine bir adım daha yaklaşacaklarını söyledi.
Zeydan, yaptığı açıklamada, Antalya'da devre arası yapılan kampın takım için verimli olduğunu belirterek, Eskişehirspor'un şampiyonluk parolasıyla yoluna devam ettiğini bildirdi.
Eskişehirspor'un en önemli unsurunun taraftarı olduğunu vurgulayan Zeydan, "Türkiye'nin en köklü kulüplerinden biri olan Eskişehirspor, yiğit düştüğü yerden kalkar misali bir savaş vermektedir. Bu savaşı kazanarak şampiyonluğa ulaşacak güçteyiz. Binlerce taraftarımız bu onurlu yolda her zaman bizim yanımızda oldu. Onların bu desteği bize ve oyuncularımıza güç verdi. Altınordu maçını kazanarak şampiyonluğa bir adım daha yaklaşmak istiyoruz." yorumunu yaptı.
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- Eskişehirspor
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