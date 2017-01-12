Haftanın hakemleri belli oldu!

TFF 1. Lig'de 17. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre ligde haftanın maçlarını şu hakemler yönetecek:

14 Ocak Cumartesi:

13.00 Ümraniyespor-Balıkerispor: Özgüç Türkalp

13.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Sivasspor: Kutluhan Bilgiç

16.00 Elazığspor-Şanlıurfaspor: Erkan Özdamar

18.30 Manisaspor-Boluspor: Serkan Tokat

15 Ocak Pazar:

13.00 Bandırmaspor-Samsunspor: Mustafa Öğretmenoğlu

13.00 Göztepe-Denizlispor: Murat Özcan

14.30 Eskişehirspor-Altınordu: Mustafa İlker Coşkun

18.30 Adana Demirspor-Mersin İdmanyurdu: Abdullah Yılmaz

16 Ocak Pazartesi:

18.30 Giresunspor-Büyükşehir Gaziantepspor: Bahattin Şimşek