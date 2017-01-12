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Haftanın hakemleri belli oldu!
12 Ocak 2017 , 12:04
TFF 1. Lig'de 17. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre ligde haftanın maçlarını şu hakemler yönetecek:
14 Ocak Cumartesi:
13.00 Ümraniyespor-Balıkerispor: Özgüç Türkalp
13.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Sivasspor: Kutluhan Bilgiç
16.00 Elazığspor-Şanlıurfaspor: Erkan Özdamar
18.30 Manisaspor-Boluspor: Serkan Tokat
15 Ocak Pazar:
13.00 Bandırmaspor-Samsunspor: Mustafa Öğretmenoğlu
13.00 Göztepe-Denizlispor: Murat Özcan
14.30 Eskişehirspor-Altınordu: Mustafa İlker Coşkun
18.30 Adana Demirspor-Mersin İdmanyurdu: Abdullah Yılmaz
16 Ocak Pazartesi:
18.30 Giresunspor-Büyükşehir Gaziantepspor: Bahattin Şimşek
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