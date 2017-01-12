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Mehmet Erdem Uğurlu'nun yeni takımı belli oldu
12 Ocak 2017 , 00:15
TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Gaziantepspor'da transfer çalışmaları devam ediyor.
Büyükşehir Gaziantepspor son olarak Göztepe'de forma giyen sol ayaklı 10 numara pozisyonundan oynayan Mehmet Erdem Uğurlu'yu takımın kamp yaptığı otele getirdi. Oyuncu ile 1.5 yıllık sözleşme imzalanacağı öğrenildi.
(Gaziantep Güneş)
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