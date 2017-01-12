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Mersin olmadı, Engin İpekoğlu istedi!
12 Ocak 2017 , 21:21
AJANSSPOR ÖZEL- TFF 1. Lig takımlarından Adana Demirspor'da, transfer çalışmaları devam ediyor.
Antalya'da devam eden kampta Akhisar Belediyespor'da da bir dönem oynayan orta saha oyuncusu Saidi Ntibazonkiza denemeye alan Mavi-Lacivertliler, geçtiğimiz günlerde bir başka 1.Lig ekibi Mersin İdmanyurdu'nun dirsek temasında olduğu Timuçin Ascigil ile ön görüşme gerçekleştirdi. Teknik direktör Engin İpekoğlu'nun gerçekleştirdiği görüşmede Timuçin ile el sıkışıklığı, yabancı transferlerinden sonra imza atacağı iddia edildi.
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