TFF 1. Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü İrfan Buz, yarın konuk edecekleri Sivasspor karşısında 3 puanı alan taraf olmak istediklerini belirtti.

Buz, Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'ndeki antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, verimli bir kamp dönemi geçirdiklerini söyledi.

Antalya kampında futbolcuların özverili çalıştıklarını anlatan Buz, ligin ikinci yarısına güzel bir başlangıç yapmak istediklerini dile getirdi.

Lige iyi hazırlandıklarını ve yarın önemli bir karşılaşmayla sezonun ikinci bölümünü açacaklarını ifade eden Buz, şöyle konuştu:

"Çok önemli bir Sivasspor maçına çıkıyoruz. Allah nasip ederse taraftarlarımızın önünde, onların da desteğiyle 3 puanı almak istiyoruz. Rakibimize karşı oynuyoruz, aramızda iki puan var. Demeçlerine baktığımız zaman, açık ara farkla şampiyon olmak istiyorlar. Biz kendi sahamızda, seyircimizin önünde oynayacağız. 3 puanı içeride almak istiyoruz. Kazanan taraf biz olmalıyız."

Gazetecilerin transfer çalışmalarını sorması üzerine Buz, stoper Sezer Özmen ve forvet Ahmet Aras'ın takıma katıldığını hatırlattı.

Transfer çalışmalarının devam ettiğini bildiren Buz, "Mevki olarak biz yönetimimize ilettik, onlar çalışma içerisine girdi. Birkaç isim vardı ama onlar farklı kulüpleri tercih etti. Bu çalışmalar devam ediyor, son aşamasını futbolcularımız ve yönetim görüşüyor." ifadelerini kullandı.

İkinci yarıda iç sahadaki bazı maçları İstanbul'da oynamak gibi planlarının olup olmadığının sorulması üzerine de Buz, her zaman takımın menfaatini düşündüklerini belirtti. Diğer kulüplerin de zaman zaman böyle uygulamalar yaptığını ifade eden Buz, "Gerçekten belki Türkiye'nin en kötü sahalarından biri bizim. Orada çalışan arkadaşlar elinden gelen her şeyi yapıyor ama stadımız eski. Yönetimimizle herkes gibi istişare içerisinde bulunduk 'İstanbul'da nasıl olur' diye, sonra burada oynama kararını verdik." diye konuştu.