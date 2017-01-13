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Caner Cavlan resmen Şanlıurfaspor'da

Tarih13 Ocak 2017 , 18:00

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Caner Cavlan resmen Şanlıurfaspor'da

İlk olarak Radyospor'da yayınlanan Anadolu Ateşi programında ilk kez gündeme gelen "Caner Cavlan - Şanlıurfaspor transferi" resmen gerçekleşti.

Şanlıurfaspor, Hollanda Eredivisie takımlarından Heerenveen'de forma giyen gurbetçi futbolcu Caner Cavlan ile sözleşme imzaladı. Sezonun ilk yarısında Heerenveen formasıyla 9 maçta görev alan sol bek oyuncusu skora etki sağlayamadı.

Öte yandan; Caner'in sezon öncesi transfer döneminde ismi Adanaspor ile anılmıştı.

 

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