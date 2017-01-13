Elazığspor'da gündem Lamine Diarra!

TFF 1. Lig ekiplerinden Elazığspor, devre arası transfer çalışmalarına devam ediyor.

Ligin ilk yarısında istediği sonuçları alamayan ve devreyi 15. sırada tamamlayan Elazığspor, forvet arayışlarını sürdürüyor.

Antalyaspor'da forma şansı bulmakta zorlanan Lamine Diarra’nın, Elazığspor'un forvet transferi için ilk aday olduğu ve görüşmelerin sürdüğü öğrenildi.

32 yaşındaki tecrübeli oyuncunun Antalyaspor ile sözleşmesi de 30.06.2017'de sona erecek.