İki takım arasında zemin tartışması!

AJANSSPOR- Yarın saat 13.00'te oynanması planlanan Ümraniyespor - Balıkesirspor maçı öncesi Ümraniye stadının zemini tartışma konusu oldu. Yağan yoğun kar ve ardından temizleme çalışmaları için sahaya giren traktörün sahaya büyük zarar verdiği görülürken iki takım teknik direktörleri konuyla ilgili Radyospor'da İlker Koç ve Abdullah Şanlı'nın sunduğu Haber Aktif programında açıklamalarda bulundular.

Balıkesirspor Teknik Direktörü Can Cangök, durumu şöyle değerlendirdi:

"Biz Antalya'dan direkt kamptan buraya geldik. Bir gün önceden bilerek geldik hava durumuna alışmak için. Ancak zemin çok kötü, traktör girmiş karı atmak için. Zaten hava şartları kötüydü. Kar yeni eridi vıcık vıcık. Saha zemini hiç müsait değil. Tarladan bile kötü. Yarın oynayacakmış gibi hareket edeceğiz. Yöneticilerimiz herhalde federasyonla görüşecekler. Başka statta oynamaya Ümraniyespor sıcak bakmadı. Ancak bu zeminde futbolculara yazık. Belki de en iyi oyuncumuz 3-5 ay oynayamacak duruma gelecek. Kardan evvel pırıl pırılmış zemin. Yan sahada halı sahada ter idman yapmak durumunda kaldık. Idman bile yapılamayacak durumda. Biz de izleyenlere güzel futbol izletmek isteyen bir takımız, pas yapan bir takımız. Ancak yarın elimizden geleni yapacağız. Umarım sakatlık çıkmaz.

Ümraniyespor Teknik Direktörü Erkan Sözeri'nin açıklamaları ise şu şekilde:

"Benim aldığım bilgilere göre, yöneticilerimiz Balıkesirli yöneticilerle görüşmüş maçı ertelemek hakkında. Balıkesir cephesinden, bildiğim kadarıyla hayır cevabı gelmiş. Başka bir sahada oynama talebi başka, maçı erteleme talebi başka. Biz karlar daha temizlenmeden erteleyelim dedik. Balıkesir'in başka sahada oynama talebi var. Biz kendi sahamızda oynamak isteriz. 5 maçtır içeride dışarıda kazanan bir takımız. Net skorlarla kazandık. Mersin İdmanyurdu, Denizli ve Sivas'ı yendik, sahaların durumu çok güzeldi. Samsun ve Büyükşehir Gaziantepspor maçında sahamız kötüydü ve çok zorlandık. Bu bir avantaj değil ki, algıda seçicilik yapılmasın. Oyuncularımın hakkı yenmesin, bu saha iki takım için de ağırsa ağır, iyiyse iyi. Emircan sakatlandı Antalya kampında. Hiç pozisyon yokken halı gibi sahada sakatlandı. Biz salon sporu yapmıyoruz. Her türlü şartta oynamalıyız. Biz gerekli işlemleri yaptık ancak kabul görmedik. Temizleyin dediler temizledik böyle oldu. Biz deplasmanda da kazandık, her yerde oynarız. Yarın bir gün federasyon burada oynatmayız deyip olimpiyatta oynayın derse orada da oynarız. Emircan'ın sakatığı talihsizce oldu, bizim için çok önemli bir oyuncu. Türk futbolu önemli bir oyuncu kazanıyor. Nazar değdi 9 maç 7 gol attı. 1.5 ay aramızdan ayrı olacak, ameliyat oldu. Forvet hattına oyuncu bakıyoruz, macera aramıyoruz. Bu ligi tanıyan bir oyuncu istiyoruz. Bir forvet bir orta saha alıp transferi kapamak istiyoruz.