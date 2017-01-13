İrfan Buz'dan transfer açıklaması

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Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, Radyospor'da yayınlanan Anadolu Ateşi programında Salim Manav'a önemli açıklamalarda bulundu.

İlk yarı değerlendirmesi ve Sivasspor maçıyla ilgili açıklamalarda bulunan İrfan Buz, "Genel olarak baktığımızda iyi bir çıkış yakaladık. Ligin son periyotunda istediğimiz sonuçları alamadık. Hafta sonunda zorlu Sivasspor maçımız var. Stadyum konusunda federasyona bir talebimiz olmuştu. Fedarasyonla ilgili herhangi bir sıkıntımız olmadı. Yeni stadımız yapılıyor. Şuan oynadığımız stadyumun çok kötü bir zemini var, onarılması gerekiyor. Burada şartlar zor olursa, ilerleyen günlerde İstanbul'da oynayabilir miyiz diye bir talebimiz oldu" dedi.

-2 transfer yapacağız

Transfer çalışmalarıyla ilgili bilgiler veren deneyimli çalıştırıcı, "Bizim transfer çalışmalarımızı yönetım devam ettiriyor, gerekli isimleri biz başkanımıza ilettik, yeni çalışmalar içersindeyiz, mevkileri sunduk. Devre arası transferler daha zor oluyor. Bir kaç tane temas halinde olduğumuz futbolcu var ama netleşmeden bir şey söylemek istemiyorum. Pivot santrfor ile sol bek transfer edeceğiz. Santrfor oyuncu yabancı olucak, sol bek ise yerli olacak" ifadelerini kullandı.