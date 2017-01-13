Eskişehirspor, TFF 1. Lig'in 17. haftasında Altınordu ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde teknik direktör Alpay Özalan yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. İdman, pas çalışmasının ardından taktik maçla sona erdi.

Teknik direktör Özalan, gazetecilere yaptığı açıklamada, devre arası kampının verimli geçtiğini söyledi.

Antalya'daki kampta sezon başında yapamadıkları kondisyon antrenmanları için fırsat bulduklarını belirten Özalan, şöyle konuştu:

''Önümüzde çok önemli Altınordu maçı var. Altınordu çok genç ve mücadeleci bir takım. Kendi sahamızda kendi oyunumuzu oynayıp galip gelmek istiyoruz. İlk yarıda cebimizden kredi harcadık. Şimdi bu lüksümüz yok. Bu ligde ikinci yarı çok çetin ve zor geçiyor. İçeride ve dışarıda zor maçlar oynayacağız. İyi başlayıp iyi bitirmek istiyoruz. Önceliğimiz, Altınordu ve sonraki maçlarda galip gelip hedefimiz olan üst lige çıkmaktır. Bunun için elimizden geleni yapacağız."

Özalan, sakatlığı bulunan Kamil Ahmet Çörekçi ve Tarık Çamdal ile ilgili son durumun, doktor raporunun ardından netleşeceğini sözlerine ekledi.