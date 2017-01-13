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Nikola Mikic Manisaspor'da!
13 Ocak 2017 , 21:15
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- Futbol
- TFF 1.Lig
- Manisaspor
Manisaspor, dış transfer çalışmaları kapsamında eski oyuncusu Nikola Mikic'i Manisa'ya getirdi. Manisa'ya gelen defans oyuncusu, resmi sözleşmeye imza atacak.
Siyah-Beyazlılar, transferde daha önce eski oyuncusu Gökhan Sazdağı'nın yanı sıra Galatasaray'dan Umut Gündoğan, Denizlispor'dan İsmail Haktan Odabaşı'nı renklerine bağlamıştı.
Haber: Mustafa TATLI
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- Futbol
- TFF 1.Lig
- Manisaspor
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