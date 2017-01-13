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Samsunspor'da golcü yuvaya dönüyor
13 Ocak 2017 , 12:38
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- Futbol
- TFF 1.Lig
- Samsunspor
AJANSSPOR ÖZEL-
TFF 1. Lig takımlarından Samsunspor, transferde hız kesmiyor. Samsunspor yönetimi, Bosnalı eski oyuncusu Eldin Adilovic ile anlaşma sağladı.
Adilovic'in eski takımı Samsunspor'dan alacaklarına karşılık takıma dönmek istediği bu talebinde Samsunspor yönetimi tarafından kabul edildiği belirtildi. Geride kalan sezonu Kayseri Erciyesspor takımında geçiren Adilovic 16 maçta görev alırken 4 kez rakip fileleri havalandırdı. 30 yaşındaki deneyimli santrfor, 2013/14- 2014/15 sezonlarında Kırmızı-Beyazlı formayı terletmişti.
Öte yandan; dün Mehmet Çakır ile yollarını ayıran Kırmızı-Beyazlılar daha önce Kone, Abdulkerim Bardakçı, Vedat Bora, Kenan Karışık, Göksu Türkdoğan ile anlaşma sağlamıştı.
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- Futbol
- TFF 1.Lig
- Samsunspor
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