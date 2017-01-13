"Sivasspor ligin favorisi"

TFF 1. Lig ekiplerinden Sivasspor'un ara transfer döneminde Antalyaspor'dan renklerine bağladığı savunma oyuncusu Rıdvan Şimşek, kırmızı-beyazlı ekibe şampiyonluk sevinci yaşamaya geldiğini belirterek, "Sivasspor, bu ligin favorisi." dedi.

Rıdvan Şimşek, yaptığı açıklamada, Sivasspor'dan gelen transfer teklifini hiç düşünmeden kabul ettiğini aktardı.

Sivasspor'un şampiyonluk şansının yüzde 90'larda olduğunu ifade eden 26 yaşındaki oyuncu, "Sivasspor'a şampiyonluk yaşamaya geldim, inşallah hedeflediğimiz şampiyonluğa ulaşırız." diye konuştu.

Antalya'da gerçekleştirilen devre arası kampına sonradan katıldığını anımsatan Rıdvan, takımdaki arkadaşlık ortamının son derece iyi olduğunu dile getirdi.

Teknik direktör Mesut Bakkal ile ilk kez çalışma fırsatı bulduğunu ve bunun mutluluğunu yaşadığını anlatan Rıdvan Şimşek, kırmızı-beyazlı ekibe gelmesindeki en büyük etkenlerden birinin de tecrübeli teknik adam olduğunu vurguladı.

"Sivasspor'un yeri burası değil"



Kırmızı-beyazlı ekibin hedefinin Süper Lig olduğunu ve kendisinin de bu hedefe en iyi şekilde katkı yapmaya çalışacağını belirten Rıdvan, şunları kaydetti:



"Bu mücadele içerisinde en önemli oyunculardan birisi olabilirsem ne mutlu bana. Çünkü Sivasspor bunu hak eden bir kulüp. Herkes tarafından inanılmaz saygı duyulan bir kulüp. Sivasspor'un yeri burası değil, Süper Lig'dir. Zaten TFF 1. Lig'de olmasına rağmen Sivasspor için Süper Lig kulübü diyebiliriz. Taraftarımız bütün maçlarda bizi desteklesin. İç sahadaki maçlarda bizi yalnız bırakmasınlar. Tribünlerin dolması rakip takımı baskı altına alır. Bu da bizim işimizi kolaylaştırır. Taraftarımız maça gelirse bizim için avantaj olur ve hedeflediğimiz şampiyonluğa onlarla yürümüş oluruz. Antalyaspor'da oynarken de TFF 1. Lig'i takip ediyordum. Sivasspor bu ligin favorisi. Eskişehirspor olabilir, Göztepe iyi durumda. Yarışın bu üç takım arasında gideceğini düşünüyorum. Evkur Yeni Malatyaspor ve Boluspor da ciddi rakipler ama Sivasspor'un bu takımların önünde geldiğini düşünüyorum."



Rıdvan Şimşek, ligin 17. haftasında yarın deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor ile yapacakları karşılaşmayı kazanarak, ikinci devreye iyi başlamak istediklerini sözlerine ekledi.