Sivasspor'a süper Brezilyalı!

AJANSSPOR ÖZEL - Bu sezon Spor Toto Süper Lig'e yeniden dönebilmenin hesaplarını yapan Sivasspor, kadrosuna Brezilyalı bir orta saha oyuncusunu katmak üzere. Kırmızı-beyazlı yöneticiler, Rusya'da Ufa forması giyen Marcio de Souza Junior ile temasa geçti ve futbolcu ile büyük ölçüde anlaşıldı.

1.80 boyundaki Brezilyalı orta saha oyuncusu, 2012 yılında Guaratingueta'da oynadıktan sonra 2013-2014 sezonunda CSKA Sofia ile anlaştı. Sofya'da 29 kez sahaya çıkıp 7 gol kaydeden Marcinho, 2014 yılında ise Rus ekibi Ufa'ya transfer oldu. Top tekniği ile dikkat çeken Marcinho, Ufa'da 57 maçta 8 gol kaydetti.

Herhangi bir sürpriz olmazsa bu transfer gerçekleşecek. Sivasspor, TFF 1. Lig'de 28 puanla 4.sırada bulunuyor.