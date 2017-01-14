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"1 puana sevinmiyorum..."
14 Ocak 2017 , 20:55
Lig'de Elazığspor ile 0-0 beraber kalan Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Kemal Kılıç, deplasmanda alınan 1 puanın iyi olduğunu söyledi.
Kemal Kılıç, iki takımın da maça temkinli çıktıklarını belirtti.
Çok az gol pozisyonu ürettikleri bir maç oynadıklarını aktaran Kılıç, "Oyunu kuramadığımız zamanlarda da mücadele gücünü üst seviyede tuttuk. Bu şartlar altında 1 puana seviniyor değilim. Kazanabilseydik, üst sıralara doğru bir adım daha atma şansımız olacaktı. Bu kadar az pozisyon üretiyorsanız, deplasmanda önemli bir takıma karşı alınan bir puan iyidir." değerlendirmesinde bulundu.
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