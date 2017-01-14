Bakkal: ''Deplasmanda 1 puan aldığımız için...''

TFF 1. Lig'de deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor ile 0-0 berabere kalan Sivasspor'un teknik direktörü Mesut Bakkal, maç sonu açıklamalarda bulundu.

Sivasspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, maçta iki takımın da goller kaçırdığını söyledi.

Kaleciler iyi performans sergilediği için forvetlerin biraz daha becerikli olması gerektiğini anlatan Bakkal, şöyle konuştu:

"Özellikle ilk devre rakibe biraz uzak oynadık. İkinci devre toparlandık. Kırmızı karta kadar oyun üstünlüğü bizdeydi. İki kalecinin kurtardığı toplara baktığımızda, oyunun bu skorla bitmesi normal. Deplasmanda 1 puan aldığımız için biraz daha huzurlu gidiyoruz. İki takım da yoluna devam ediyor. Bu sahaya rağmen güzel bir maç oldu, diye düşünüyorum."