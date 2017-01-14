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"Bugün iki puanı kaçırdığımızı düşünüyorum''
14 Ocak 2017 , 20:54
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- TFF 1.Lig
- Elazığspor
TFF 1. Lig'de Şanlıurfaspor ile 0-0 berabere kalan Elazığspor'un teknik direktörü Bayram Bektaş, galibiyeti kaçırdıklarını söyledi.
Bektaş, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, üzgün olduklarını ifade ederek, "Maçın temposunu ayarlayan, pozisyon zenginliği açısından golü kovalayan taraftık. Bugün iki puanı kaçırdığımızı düşünüyorum." dedi.
Rakibe maç boyunca sadece bir gol pozisyonu verdiklerini dile getiren Bektaş, "Yine aynı sıkıntımız devam ediyor. Rakibin üçüncü bölgesine çabuk gidip, o son final pasını hala yapamıyoruz. Bu da skora etki yapıyor. Dolayısıyla biraz daha çalışacağız." diye konuştu.
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