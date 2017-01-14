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"Kazanmadığın zaman kaybetmeyeceksin"
14 Ocak 2017 , 16:16
TFF 1. Lig'de sahasında Sivasspor ile 0-0 berabere kalan Evkur Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü İrfan Buz, "Onlar bir puan kazandı, biz 2 puan kaybettik. Kazanmadığın zaman kaybetmeyeceksin.'' dedi.
Buz, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, saha şartlarının iki takımı da zorladığını belirtti.
Önemli bir müsabakaya çıktıklarını vurgulayarak kendilerini destekleyen seyircilere teşekkür eden Buz, şunları ifade etti:
''Ev sahibi takım açısından bakıldığında, baskı kurmak durumundasınız. Kendi sahanızda iyi olmanız gerekiyor. Bu sahada gol pozisyonları yakaladık, ikinci devreye baktığımızda bir-iki kontratak haricinde yoktu. Onlar bir puan kazandı, biz 2 puan kaybettik. Kazanmadığın zaman kaybetmeyeceksin. Elimizden gelen her şeyi yaptığımızı düşünüyorum. Yolumuza devam edeceğiz.''
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