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Malatya'da çıt yok!
14 Ocak 2017 , 14:57
TFF 1. Lig'de 17. hafta maçında Yeni Malatyaspor ile Sivasspor 0-0 berabere kaldı.
TFF 1. Lig'in 17. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor ile Sivasspor 0-0 berabere kaldı.
Sivasspor'da Hakan Arslan 83. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonuç sonrası Evkur Yeni Malatyaspor puanını 31'e Sivasspor ise 29'a çıkarttı.
EVKUR YENİ MALATYASPOR: 0 - SİVASSPOR: 0
Stat: Malatya İnönü
Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Volkan Narinç, İlker Takpak
Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Caner Arıcı, Sedat Ağçay, Mehmet Sak, Pereira (Dk. 72 Ahmet Aras), İrfan Başaran, Eren Tozlu, Azubuike, Sadık Çiftpınar, Diabang (Dk. 37 Mba), Murat Akça (Dk. 40 Yiğitcan Erdoğan)
Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Yiğit İncedemir (Dk. 68 Kerim Avcı), Galip Güzel, Martires, İbrahim Öztürk, Ahmet Cebe, Burhan Eşer, Ergin Keleş (Dk. 58 Gekas), Hakan Arslan, Kelhar (Dk. 46 Hasan Hatipoğlu)Ziya Erdal
Kırmızı kart: Dk. 83 Hakan Arslan (Sivasspor)
Sarı kartlar: Dk. 45 Pereira, Dk. 54 Eren Tozlu (Evkur Yeni Malatyaspor), Dk. 45 Galip Güzel, Dk. 90 Kerim Avcı (Sivasspor)
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