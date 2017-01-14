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Manisa'da kazanan yok!

Tarih14 Ocak 2017 , 20:22

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Manisa'da kazanan yok!

AJANSSPOR- TFF 1. Lig'de 17. hafta karşılaşmasında Manisaspor kendi sahasında Boluspor ile 2-2 berabere kaldı.

Boluspor'un golleri 39' Musa Sinan Yılmazer ile 90' Alim Öztürk'ten gelirken, Manisaspor'un gollerini ise 69' Bahattin Köse ile 72' Ozan Sol'dan geldi.

Stat: Manisa 19 Mayıs

Hakemler: Serkan Tokat, Oğuz Terzi, Mehmet Salih Mazlum

Manisaspor: İsmail Şahmalı, Muhammet Sercan Türkeri, Metin Yüksel, Dimov, Ümit Yasin Arslan, Emre Öztürk, Hakan Turan (Dk. 57 Umut Gündoğan), Ozan Sol (Dk. 87 Mertan Caner Öztürk), Savaş Yılmaz (Dk. 68 İsmail Haktan Odabaşı), Gökhan Sazdağı, Bahattin Köse 

Boluspor: Soner Şahin, Alim Öztürk, Emre Kılınç, Poepon, Guido Koçer (Dk. 56 Michell Te Vrede), Abdulkadir Özdemir (Dk. 66 Kadir Bekmezci), Murat Yıldırım (Dk. 78 Yusuf Emre Gültekin), Necati Yakuplar, Furkan Şeker, Musa Sinan Yılmazer, Cengiz Umut Meraş 

Goller: Dk. 69 Bahattin Köse, Dk. 72 Ozan Sol (Manisaspor), Dk. 39 Musa Sinan Yılmazer, 90+3 Alim Öztürk (Boluspor) 

Sarı kartlar: Dk. 31 Ümit Yasin Arslan, Dk.90+3 İsmail  Haktan Odabaşı (Manisaspor), Dk. 19 Guido Koçer, Dk. 55 Poepon, Dk. 78 Murat Yıldırım (Boluspor)

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