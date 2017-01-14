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Manisasporlu yöneticiden olay ifade!

Tarih14 Ocak 2017 , 22:31

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Manisasporlu yöneticiden olay ifade!

AJANSSPOR - TFF 1. Lig'de sahasında Boluspor ile 2-2 berabere kalan Manisaspor'da, idari menajer Abdurrahman Başkır'ın, maçın ardından yaptığı paylaşım olay yarattı.

Hakemlere ve TFF'ye karşı çok sert ve küfürlü ifadeler kullanan Başkır'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

 

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