Manisasporlu yöneticiden olay ifade!

AJANSSPOR - TFF 1. Lig'de sahasında Boluspor ile 2-2 berabere kalan Manisaspor'da, idari menajer Abdurrahman Başkır'ın, maçın ardından yaptığı paylaşım olay yarattı.

Hakemlere ve TFF'ye karşı çok sert ve küfürlü ifadeler kullanan Başkır'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle: