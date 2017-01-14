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Tartışılan karşılaşma iptal edildi!

Tarih14 Ocak 2017 , 11:51

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Tartışılan karşılaşma iptal edildi!

AJANSSPOR

TFF 1. Lig'deki Ümraniye Balıkesir maçı olumsuz saha koşulları nedeniyle yarına ertelendi.

TFF 1.Lig'deki Ümraniyespor - Balıkesirspor maçı öncesi Ümraniye stadının zemini tartışma konusu oldu.

Yağan yoğun kar ve ardından temizleme çalışmaları için sahaya giren traktörün sahaya büyük zarar verdiği görülürken iki takım teknik direktörleri konuyla ilgili Radyospor'da İlker Koç ve Abdullah Şanlı'nın sunduğu Haber Aktif programında açıklamalarda bulundular.  

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