Tartışılan karşılaşma iptal edildi!

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TFF 1. Lig'deki Ümraniye Balıkesir maçı olumsuz saha koşulları nedeniyle yarına ertelendi.

TFF 1.Lig'deki Ümraniyespor - Balıkesirspor maçı öncesi Ümraniye stadının zemini tartışma konusu oldu.

Yağan yoğun kar ve ardından temizleme çalışmaları için sahaya giren traktörün sahaya büyük zarar verdiği görülürken iki takım teknik direktörleri konuyla ilgili Radyospor'da İlker Koç ve Abdullah Şanlı'nın sunduğu Haber Aktif programında açıklamalarda bulundular.

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