TFF 1. Lig’in 17. haftasında sahasında Boluspor ile 2-2 berabere kalan Manisaspor'un teknik direktörü Sait Karafırtınalar, maçta 90 dakika üstün oynadıklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Karafırtınalar, son dakikada yedikleri gol için üzgün olduklarını belirterek, "Maçın birinci dakikasından 90. dakikasına kadar üstün oynadığımızı düşünüyorum." dedi.

Devre arasında motivasyon konuşması yaptıklarını kaydeden Karafırtınalar, şunları kaydetti:

"Böyle oynadığımız zaman bizi yenebilecek takımın olmadığını onlar da gördü. İnanmaları gerekiyordu. Öne de geçtik, o skoru da yakaladık. Son dakikada o talihsiz golü yemesek, o pozisyonu vermesek... Hep söylüyorum o dakikada o pozisyonu vermeyeceksin. Hakem hata da yapmış olsa kornere atmayacaksın, maçı bitirmenin yoluna bakacaksın. Bugün başaramadık ama önümüzdeki maçlarda başaracağız."