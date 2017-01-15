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"6 puan değerinde bir maç kazandık"
15 Ocak 2017 , 16:48
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- Bandırmaspor
Bandırmaspor Teknik Direktörü Feyyaz Uçar, Samsunspor karşısında 2-0'lık skorla 6 puan değerinde bir maç kazandıklarını söyledi.
Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Uçar, skora karşın Samsunspor'un oyun üstünlüğünü elinde tuttuğunu belirtti.
Orta alanda topu tutmakta zorlandıklarını ifade eden Uçar, "6 puan değerinde bir maç kazandık. Oyun değil ama skor bizim için sevindirici. Orta sahada topa sahip olmakta oldukça zorlandık. Bu bölge için hafta içinde bir transferimiz olabilir." dedi.
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