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Adana Demirspor'dan şok kayıp!
15 Ocak 2017 , 20:24
Adana Demirspor: 0 - Mersin İdmanyurdu: 0
Stat: 5 Ocak Fatih Terim
Hakemler: Abdullah Yılmaz, Bahtiyar Birinci, Abdullah Bora Özkara
Adana Demirspor: Emrullah Şalk, Göksu Alhas, Servan Taştan, Mehmet Taş, Pote, Sercan Kaya, Waldison, Grbic, Oğuzhan Berber, Berkay Samancı, Serkan Yanık
Mersin İdmanyurdu: Mihaylov, Mahmut Metin (Dk. 75 Sinan Kaloğlu), Pedriel, Tolga Şahin, Mitrovic, Abdulkadir Korkut, Nurullah Kaya (Dk. 81 Mehmet Enes Sığırcı), Emrah Özyaylaz (Dk. 28 Kudbettin Tekin Oğrak), Gökhan Akkan, Güven Varol, Tita
Kırmızı kart: Dk. 59 Göksu Alhas (Adana Demirspor)
Sarı kartlar: Dk. 31 Abdulkadir Korkut, Dk. 72 Mitrovic, Dk. 80 Nurullah Kaya (Mersin İdmanyurdu), Dk. 70 Waldison (Adana Demirspor)
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