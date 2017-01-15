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"Bu kadar hücum yapan takım..."

Tarih15 Ocak 2017 , 16:49

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Bu kadar hücum yapan takım...

Samsunspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, iyi oynadıkları bir maçı kaybettiklerini bildirdi.

Transfere ihtiyaçlarının olduğunu aktaran Özköylü, "Yönetim kurulu transfer döneminde enerjisini borç ödemeye harcadı. Maddi durumdan dolayı transfere gerektiği kadar önem veremedik. En sıkıntılı olduğumuz yerlere ise oyuncu alamadık. Bunun eksikliğini de Bandırmaspor maçında hissettik. Gol pozisyonuna girdik ancak golü bulamadık. Bu kadar hücum yapan takım maç kaybediyorsa herkes üzerine düşeni yapacak." yorumunu yaptı.

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