Mersin İdmanyurdu Teknik Direktörü Yusuf Şimşek, galibiyeti hak eden bir oyun ortaya koyduklarını ancak 1 puanla yetindiklerini dile getirirken, transfer yasağının kalkmaması halinde görevini bırakacağını açıkladı.

İlk yarıda çok sayıda gol pozisyonuna girdiklerini anlatan Şimşek, "Maçın 60. dakikasından sonra nedense biz 10 kişi kalmışız gibi geri çekildik. Açıkçası bu beni rahatsız etti ama deplasmanda alınan 1 puan iyidir. Güzel bir maç seyrettirdiğimizi düşünüyorum." diye konuştu.

Transferde 5-6 futbolcu ile görüşme yaptıklarını vurgulayan Şimşek, transfer yasağının kalkması durumunda bu oyuncuları kadroya dahil edeceklerini anlattı.

Şimşek, "Çarşamba gününe kadar transfer yasağı kaldırılamazsa istifa edecek misiniz?" şeklindeki soruya, "Ben anlaşırken bu şekilde anlaşmıştım. Devre arasında transfer açılırsa geleceğimi söylemiştim. Çarşamba gününe kadar transfer tahtası açılmazsa, istemeyerek de olsa bırakacağımı kendilerine belirttim." yanıtını verdi.