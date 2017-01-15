Lig Ana Sayfa
Lig Puan Durumu
Lig Fikstürü
Buradasın: Ajansspor.com » Futbol» TFF 1.Lig

"Her kaybettiğimiz puan..."

Tarih15 Ocak 2017 , 22:38

Yorum
Her kaybettiğimiz puan...

TFF 1. Lig'in 17. haftasında Mersin İdmayurdu ile sahasında golsüz berabere kalan Adana Demirspor'un teknik direktörü Engin İpekoğlu, önemli puanlar yitirdiklerini söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Engin İpekoğlu, zorlu bir maça çıktıklarını belirterek, "Her kaybettiğimiz puan, bizi hedeften uzaklaştırıyor." dedi.

Savunma hataları yaptıklarını dile getiren İpekoğlu, şöyle konuştu:

"Kazanmak istiyorduk ancak maça kötü başladık. Hatalarımızdan dolayı gol pozisyonları da verdik. Biz de gol pozisyonlarına girdik. İkinci yarıda 10 kişi kalmanın sıkıntısı yaşadık. Sahada 10 kişi kaldıktan sonra da pozisyon bulduk ama değerlendiremedik. Alt yapıdan 5 futbolcuyu kadromuza dahil ettik. Transfer yasağının kaldırılması ve anlaştığımız oyuncuların kısa sürede takıma katılmasını ümit ediyoruz. Öncelikle transfer yasağının kaldırılabilmesi için ödenecek bir rakam var. Yönetimimiz çalışma içinde. Birkaç gün içinde bunun çözülmesini istiyoruz."

Yorum
YORUM EKLE
Yorumunuzu eklemek için tıklayınız.
Son TFF 1.Lig HaberleriTüm TFF 1.Lig Haberleri

me