TFF 1. Lig'in 17. haftasında Mersin İdmayurdu ile sahasında golsüz berabere kalan Adana Demirspor'un teknik direktörü Engin İpekoğlu, önemli puanlar yitirdiklerini söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Engin İpekoğlu, zorlu bir maça çıktıklarını belirterek, "Her kaybettiğimiz puan, bizi hedeften uzaklaştırıyor." dedi.

Savunma hataları yaptıklarını dile getiren İpekoğlu, şöyle konuştu:

"Kazanmak istiyorduk ancak maça kötü başladık. Hatalarımızdan dolayı gol pozisyonları da verdik. Biz de gol pozisyonlarına girdik. İkinci yarıda 10 kişi kalmanın sıkıntısı yaşadık. Sahada 10 kişi kaldıktan sonra da pozisyon bulduk ama değerlendiremedik. Alt yapıdan 5 futbolcuyu kadromuza dahil ettik. Transfer yasağının kaldırılması ve anlaştığımız oyuncuların kısa sürede takıma katılmasını ümit ediyoruz. Öncelikle transfer yasağının kaldırılabilmesi için ödenecek bir rakam var. Yönetimimiz çalışma içinde. Birkaç gün içinde bunun çözülmesini istiyoruz."