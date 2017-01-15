O ifadeler hakkında açıklama geldi!

Manisaspor Kulüp Menajeri Abdurrahman Başkır, TFF 1. Lig’in 17. haftasında Boluspor ile oynanan karşılaşmanın ardından bazı internet siteleri ve sosyal medyada, kendisinin sosyal medya hesabı üzerinden Türkiye Futbol Federasyonu’na ve hakemlere ağır hakaret ettiği yönünde çıkan haberlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Kendisinin hiçbir sosyal medya hesabı olmadığını ifade eden Başkır, “Bir sosyal paylaşım sitesi üzerinden adıma açılan sahte hesap üzerinden paylaşımda bulunulmuş, ardından öncelikle paylaşım ve sonrasında hesap silinmiştir. Türkiye Futbol Federasyonu’nun, Türk futbolunun paydaşlarının ve şahsımın rencide edildiği konuyla ilgili yasal süreci ivedi bir şekilde başlatacağım.” diye konuştu.