- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
"Oyuncularımın yüreklerine sağlık"
15 Ocak 2017 , 16:06
Denizlispor Teknik Direktörü Ali Tandoğan ise deplasmanda Sivasspor, Eskişehirspor, Elazığspor ve Şanlıurfaspor'un ardından Göztepe'yi de mağlup ettiklerini aktardı.
Dış sahada aldıkları galibiyetlerin tesadüf olduğu iddialarının hatırlatılması üzerine Tandoğan, şöyle konuştu:
"Bizim hocalığımız da sorgulanıyordu. Genç hoca, ne yapabilir sorgulamasına girildi. Ben kendime hoca demeyeceğim, işin başındayım. Zor şartlar altında bir takım aldım. Sportif direktör olarak başladığımız sezonda içerideki yapıyı biliyordum. Çok az paralarla bir takım kurmuştuk, oynamayan oyuncuları aldık. Amacımız onları takım yapabilmekti, biz onu başardık. Oyuncularımın yüreklerine sağlık, onlar var ki ben varım."
Tandoğan, transfer konusunda her teknik direktörün beklentisi olduğunu belirterek, "Yönetime ilettiğimiz gibi önceliğimiz mevcut oyuncularımıza paralarını ödemek. Sadece rekabeti artırmak için bazı noktalara transfer düşüncemiz vardı fakat çok fazla transfere ihtiyacım yok." ifadelerini kullandı.
YORUM EKLE
Son TFF 1.Lig HaberleriTüm TFF 1.Lig Haberleri
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
- Beşiktaş için sürpriz iddia!
- Çin'den Fernandao iddiası!
- ''Mehmet Ekici Beşiktaş'la da görüşüyor''
- Fenerbahçe'de flaş gelişme!
- Salih mesajı aldı!
- Fenerbahçe'den Sagna sürprizi!
- Fenerbahçe diyor başka bir şey demiyor!
- Samsunspor, F.Bahçe kalecisine talip oldu! 3
- Antalya'da kritik zirve!
- Galatasaray istedi Fenerbahçe kaptı!
Sizce Hangisi?
Son Videolar