Denizlispor Teknik Direktörü Ali Tandoğan ise deplasmanda Sivasspor, Eskişehirspor, Elazığspor ve Şanlıurfaspor'un ardından Göztepe'yi de mağlup ettiklerini aktardı.

Dış sahada aldıkları galibiyetlerin tesadüf olduğu iddialarının hatırlatılması üzerine Tandoğan, şöyle konuştu:

"Bizim hocalığımız da sorgulanıyordu. Genç hoca, ne yapabilir sorgulamasına girildi. Ben kendime hoca demeyeceğim, işin başındayım. Zor şartlar altında bir takım aldım. Sportif direktör olarak başladığımız sezonda içerideki yapıyı biliyordum. Çok az paralarla bir takım kurmuştuk, oynamayan oyuncuları aldık. Amacımız onları takım yapabilmekti, biz onu başardık. Oyuncularımın yüreklerine sağlık, onlar var ki ben varım."

Tandoğan, transfer konusunda her teknik direktörün beklentisi olduğunu belirterek, "Yönetime ilettiğimiz gibi önceliğimiz mevcut oyuncularımıza paralarını ödemek. Sadece rekabeti artırmak için bazı noktalara transfer düşüncemiz vardı fakat çok fazla transfere ihtiyacım yok." ifadelerini kullandı.