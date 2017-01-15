Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, stat ve seyirci atmosferinin maç oynamak için uygun olduğunu söyledi.

Eskişehir'e kazanmak için geldiklerini ancak mağlup olduklarını dile getiren Eroğlu, şunları kaydetti:

"Kazanmaya geldiğimiz bir deplasmandı. Belki maçın ilk dakikalarında öne bile geçebilirdik ama bunu yapamadık. Karşımızda deneyimli bir oyuncu grubu var. Bence maçın kırılma anı penaltıydı. Penaltıdan sonra maç Eskişehirspor'un lehine döndü. Bugün istediğimiz oyunu oynayabilseydik, galibiyetle ayrılabilirdik.''