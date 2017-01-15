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Samsunspor deplasmanda kayıp!
15 Ocak 2017 , 14:53
TFF 1. Lig'in 17. haftasında Bandırmaspor, sahasında Samsunspor'u 2-0 mağlup etti.
Bandırmaspor 2-0 Samsunspor
TFF 1.Lig'in 17. haftasında Bandırmaspor sahasında Samsunspor'u konuk etti.
Bandırma 17 Eylül Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2 - 0 kazandı.
Bandırmaspor'a 3 puanı getiren golleri 11 ve 63'üncü dakikalarda Atabey Çiçek attı.
Bu sonuçla Bandırmaspor puanını 17'ye çıkardı.
Ligde galibiyet hasretini 7 maça çıkaran Samsunspor ise 11 puanda kaldı.
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