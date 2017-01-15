Şanlıurfaspor'da yenilmezlik serisi 5 maça çıktı

TFF 1. Lig'in 17. haftasında deplasmanda Elazığspor ile golsüz berabere kalan Şanlıurfaspor, yenilmezlik serisini 5 maça çıkardı.

Sezona istediği gibi başlayamayan sarı-yeşilli ekip, 12. haftanın ardından göreve gelen teknik direktör Kemal Kılıç yönetiminde oynadığı maçlarda rakiplerine boyun eğmedi.

Kılıç ile 5 maça çıkan Şanlıurfaspor, sahasındaki müsabakalarda Altınordu'yu 3-0, Boluspor'u 4-0, Manisaspor'u ise 2-0 yendi. Deplasmanda oynadığı maçlarda ise Balıkesirspor karşısında 1-1'lik skorla sahadan ayrılan sarı-yeşilliler, dün de Elazığspor ile golsüz berabere kaldı.

Kulüp başkanı İsmail Bağıban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezonun ikinci yarısında daha farklı bir performans sergilemek istediklerini söyledi.

Futbolcuların güçlerini daha fazla sahaya yansıtmalarını beklediklerini vurgulayan Bağıban, "Takımımız iyi bir gidişat yakaladı. İkinci yarı çok daha önemli. Artık oynayacağımız maçların telafisi yok. Alınacak ya da kaybedilecek her puan bu ligde çok şeyi değiştirebiliyor. İkinci yarıda oyuncularımızdan camia olarak çok daha güzel bir performans bekliyoruz. Zorlu Elazığ deplasmanından 1 puanla ayrıldığımız için de mutluyuz. Futbolcularımızı ve teknik ekibimizi tebrik ediyorum." diye konuştu.