TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'un teknik sorumlusu Mehmet Tezcan, 3-0 kazandıkları Altınordu maçında iyi oynadıklarını söyledi.

Tezcan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, soğuk bir pazar günü kendilerini yalnız bırakmayan Eskişehirspor taraftarına teşekkür etti.

Lige verilen aranın ardından yapılan ilk maçların her zaman zorlu geçtiğine işaret eden Tezcan, şöyle konuştu:

"İlk yarı biraz kontrollü oynadık. İkinci yarı ise daha iyi oyun sergiledik. Rakibe neredeyse pozisyon vermedik. İyi futbol oynadığımızı düşünüyoruz. Önümüzdeki hafta sahamızda Balıkesirspor'u da yenerek, liderliğimizi sürdürmek istiyoruz. Sezon sonu lider bitirip, Süper Lig'e çıkmayı hedefliyoruz. İlk yarı biraz sıkıntılarımız vardı. Bazı arkadaşlarımız aramıza geç katılmıştı. Antalya kampını verimli geçirdik. İnşallah bundan sonraki haftalarda kalitemizi göstererek, ipi göğüsleyeceğiz.''