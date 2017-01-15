- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Tezcan: "İyi futbol oynadığımızı düşünüyoruz"
15 Ocak 2017 , 17:54
- İlgili:
- Futbol
- TFF 1.Lig
- Eskişehirspor
TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'un teknik sorumlusu Mehmet Tezcan, 3-0 kazandıkları Altınordu maçında iyi oynadıklarını söyledi.
Tezcan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, soğuk bir pazar günü kendilerini yalnız bırakmayan Eskişehirspor taraftarına teşekkür etti.
Lige verilen aranın ardından yapılan ilk maçların her zaman zorlu geçtiğine işaret eden Tezcan, şöyle konuştu:
"İlk yarı biraz kontrollü oynadık. İkinci yarı ise daha iyi oyun sergiledik. Rakibe neredeyse pozisyon vermedik. İyi futbol oynadığımızı düşünüyoruz. Önümüzdeki hafta sahamızda Balıkesirspor'u da yenerek, liderliğimizi sürdürmek istiyoruz. Sezon sonu lider bitirip, Süper Lig'e çıkmayı hedefliyoruz. İlk yarı biraz sıkıntılarımız vardı. Bazı arkadaşlarımız aramıza geç katılmıştı. Antalya kampını verimli geçirdik. İnşallah bundan sonraki haftalarda kalitemizi göstererek, ipi göğüsleyeceğiz.''
- İlgili:
- Futbol
- TFF 1.Lig
- Eskişehirspor
YORUM EKLE
Son TFF 1.Lig HaberleriTüm TFF 1.Lig Haberleri
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
- Beşiktaş için sürpriz iddia!
- Çin'den Fernandao iddiası!
- ''Mehmet Ekici Beşiktaş'la da görüşüyor''
- Fenerbahçe'de flaş gelişme!
- Salih mesajı aldı!
- Fenerbahçe'den Sagna sürprizi!
- Fenerbahçe diyor başka bir şey demiyor!
- Samsunspor, F.Bahçe kalecisine talip oldu! 3
- Antalya'da kritik zirve!
- Galatasaray istedi Fenerbahçe kaptı!
Sizce Hangisi?
Son Videolar