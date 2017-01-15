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"Üzüldük ama tekrar ayağa kalkacağız"
15 Ocak 2017 , 16:05
TFF 1. Lig'de Denizlispor'a 4-2 mağlup olan Göztepe'nin teknik direktörü Okan Buruk, yenilgiden dolayı üzgün olduklarını ancak yeniden ayağa kalkacaklarını söyledi.
Buruk, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, ilk yarıda daha üstün oynadıklarını, girdikleri pozisyonlarda gol atmaya yakın taraf olduklarını belirtti.
Kalelerine gelen ilk topun gol olduğunu kaydeden Buruk, "Golden sonra oyunu çevirmek için çaba sarf ettik, İkinci yarı öne geçtik, bu süreçte 3-1 de yapabilirdik ancak yediğimiz gol bizi psikolojik ve oyunsal anlamda geriye götürdü. Çok pozisyona girdik ve sonuç almada sorun yaşadık. Rakibimiz girdiği bütün pozisyonları gole çevirdi. 4-2'lik mağlubiyet ortaya çıktı. Böyle bir mağlubiyeti beklemiyorduk. Şans elimize geldi ama bunu değerlendiremedik. Üzüldük ama tekrar ayağa kalkacağız." diye konuştu.
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