Bakkal: ''Yolumuz şampiyonluk''

TFF 1. Lig ekiplerinden Sivasspor'un teknik direktörü Mesut Bakkal, kırmızı-beyazlı ekibin yolunun şampiyonluk olduğunu söyledi.

Bakkal, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası F Grubu'nda çarşamba günü deplasmanda Göztepe ile oynayacakları karşılaşmada maç eksiği olan ve ligde forma bulamayan futbolcularına şans vereceğini belirtti.

Hiçbir maçı mağlup bitirmek istemediğini aktaran Bakkal, alacakları galibiyetlerle gruplara çıkma şanslarının bulunduğuna dikkati çekerek, "Gittiğimiz yere kadar gideceğiz. Lig ağırlıklı gidiyoruz, kupayı çok fazla önemseme anlamında bir şey söylemek istemem. Ama lig bizim için önde gidiyor." dedi.

Ligde geçen hafta Evkur Yeni Malatyaspor ile oynadıkları maça da değinen Bakkal, maçtan çok stadın zeminin ve eksikliklerinin ön plana çıktığını ifade etti. Bakkal, her türlü olumsuzluğa rağmen Malatya deplasmanından mağlup olmadan döndükleri için mutlu olduğunu vurguladı.

Sivasspor'un ligde kalan tüm maçlara talip olduğuna işaret eden Mesut Bakkal, "Bundan sonraki maçlarımızda her işi ciddiye almamız gerekiyor. Hedefimiz 60 puanı geçmek. Yolumuz şampiyonluk, biz buradan ya çıkacağız, ya çıkacağız. Nasıl olacak, kazanma coşkusu ve isteğiyle olacak, iyi futbolumuzu devam ettirmekle olacak. Buradaki antrenman tempolarıyla olacak. İyi bir yol aldık gidiyoruz, inşallah bu beni yanılgıya uğratmaz, sakatlık olmaz, şanssızlık yaşamayız. Az kırmızı kart görürüz." diye konuştu.

"Hakemler derslerini daha iyi çalışsınlar"

Sivasspor'un ligin en çok kırmızı kart gören takımları arasında olduğunun sorulması üzerine ise Bakkal, şunları kaydetti:

"İnsanlar artık isyan etmeye başladılar, demek ki bir yerde bir yanlış var. Kartları gösterirken standartları uygulamazsanız problem yaşarsınız. Hakan Arslan'ın özellikle ikinci kartında standartların uygulanmadığını düşünüyorum. Hakemlerin daha dikkatli, daha özverili ve pozisyonları daha iyi süzgeçten geçirmesi gerekiyor. Yada derslerini iyi çalışsınlar."

Antrenman

Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası F Grubu'nda çarşamba günü deplasmanda Göztepe ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Mesut Bakkal yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman koşuyla başladı. Pas çalışmasının ardından idman, ısınma hareketleriyle devam etti.

İdmana sakatlıkları nedeniyle salonda çalışan Galip Güzel ile Dejan Kelhar katılmadı.