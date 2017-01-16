Boluspor'a devre arası piyangosu!

Geçtiğimiz sezonlar içerisinde Boluspor'da forma giyen Aleksandar Prijovic, PAOK'a transfer oldu. Boluspor bu transferden anlaşması gereği pay alacak.

Boluspor’da 2014-2015 sezonunu 16 golle tamamlayan ve sonrasında 530 bin euro karşılığında Legia Varşova takımına transfer olan Prijovic, burada gösterdiği 8 gollük performansının ardından da PAOK'a transfer oldu. PAOK, Prijovic için Legia Varşova takımına 2 milyon euro ödeyecek. Boluspor da Legia ile anlaşması gereği bu transferden 220 bin euro kasasına koyacak.