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Boluspor'a devre arası piyangosu!
16 Ocak 2017 , 23:29
Geçtiğimiz sezonlar içerisinde Boluspor'da forma giyen Aleksandar Prijovic, PAOK'a transfer oldu. Boluspor bu transferden anlaşması gereği pay alacak.
Boluspor’da 2014-2015 sezonunu 16 golle tamamlayan ve sonrasında 530 bin euro karşılığında Legia Varşova takımına transfer olan Prijovic, burada gösterdiği 8 gollük performansının ardından da PAOK'a transfer oldu. PAOK, Prijovic için Legia Varşova takımına 2 milyon euro ödeyecek. Boluspor da Legia ile anlaşması gereği bu transferden 220 bin euro kasasına koyacak.
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