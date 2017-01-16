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Canberk Dilaver'in yeni adresi belli oldu
16 Ocak 2017 , 16:32
TFF 1. Lig ekiplerinden Göztepe, Adanaspor'dan Canberk Dilaver ile anlaştı.
Göztepe Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, son olarak Adanaspor forması giyen 24 yaşındaki Canberk Dilaver'le 2,5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
Futbola Samsunspor'da başlayan sol bek, Karadeniz temsilcisinde profesyonel olduktan sonra Orduspor, Manisaspor, 1461 Trabzon ve Adanaspor'da mücadele etti.
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