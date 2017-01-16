Lig Ana Sayfa
Lig Puan Durumu
Lig Fikstürü
Buradasın: Ajansspor.com » Futbol» TFF 1.Lig

Diyadin: ''Haftalardır skor üretmekte..."

Tarih16 Ocak 2017 , 23:12

Yorum
Diyadin: ''Haftalardır skor üretmekte...

Büyükşehir Gaziantepspor Teknik Direktörü Metin Diyadin, Giresunspor'un eline geçen fırsatları değerlendirerek, maçı kazanmayı başardığını belirtti.

Maçın ilk yarısının karşılıklı ataklarla ortada geçtiğini anlatan Diyadin, şunları kaydetti:

"1-0 geriye düşmemize rağmen eşitliği sağladık. Son dakikada elimize geçen fırsatı değerlendirebilseydik, soyunma odasına galip girebilirdik. Haftalardır skor üretmekte yaşadığımız sıkıntı bu maçta da devam etti. O bölgede ciddi açıdan sıkıntımız var. İkinci yarıda Giresunspor bulduğu ilk pozisyonda golü kaydetti. Bizim adımıza skor üretecek oyuncu profilini takıma sokmamız lazım. Yoksa ciddi anlamda sıkıntı olacağını düşünüyorum."  

Yorum
YORUM EKLE
Yorumunuzu eklemek için tıklayınız.
Son TFF 1.Lig HaberleriTüm TFF 1.Lig Haberleri

me