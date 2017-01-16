- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Diyadin: ''Haftalardır skor üretmekte..."
16 Ocak 2017 , 23:12
Büyükşehir Gaziantepspor Teknik Direktörü Metin Diyadin, Giresunspor'un eline geçen fırsatları değerlendirerek, maçı kazanmayı başardığını belirtti.
Maçın ilk yarısının karşılıklı ataklarla ortada geçtiğini anlatan Diyadin, şunları kaydetti:
"1-0 geriye düşmemize rağmen eşitliği sağladık. Son dakikada elimize geçen fırsatı değerlendirebilseydik, soyunma odasına galip girebilirdik. Haftalardır skor üretmekte yaşadığımız sıkıntı bu maçta da devam etti. O bölgede ciddi açıdan sıkıntımız var. İkinci yarıda Giresunspor bulduğu ilk pozisyonda golü kaydetti. Bizim adımıza skor üretecek oyuncu profilini takıma sokmamız lazım. Yoksa ciddi anlamda sıkıntı olacağını düşünüyorum."
YORUM EKLE
Son TFF 1.Lig HaberleriTüm TFF 1.Lig Haberleri
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
- Beşiktaş için sürpriz iddia!
- Çin'den Fernandao iddiası!
- ''Mehmet Ekici Beşiktaş'la da görüşüyor''
- Fenerbahçe'de flaş gelişme!
- Salih mesajı aldı!
- Fenerbahçe'den Sagna sürprizi!
- Fenerbahçe diyor başka bir şey demiyor!
- Samsunspor, F.Bahçe kalecisine talip oldu! 3
- Antalya'da kritik zirve!
- Galatasaray istedi Fenerbahçe kaptı!
Sizce Hangisi?
Son Videolar