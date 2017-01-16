Diyadin: ''Haftalardır skor üretmekte..."

Büyükşehir Gaziantepspor Teknik Direktörü Metin Diyadin, Giresunspor'un eline geçen fırsatları değerlendirerek, maçı kazanmayı başardığını belirtti.

Maçın ilk yarısının karşılıklı ataklarla ortada geçtiğini anlatan Diyadin, şunları kaydetti:

"1-0 geriye düşmemize rağmen eşitliği sağladık. Son dakikada elimize geçen fırsatı değerlendirebilseydik, soyunma odasına galip girebilirdik. Haftalardır skor üretmekte yaşadığımız sıkıntı bu maçta da devam etti. O bölgede ciddi açıdan sıkıntımız var. İkinci yarıda Giresunspor bulduğu ilk pozisyonda golü kaydetti. Bizim adımıza skor üretecek oyuncu profilini takıma sokmamız lazım. Yoksa ciddi anlamda sıkıntı olacağını düşünüyorum."