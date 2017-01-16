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Fenerbahçe'den TFF 1. Lig'e..

Tarih16 Ocak 2017 , 13:21

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Fenerbahçe'den TFF 1. Lig'e..

TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Gaziantepspor, Fenerbahçe'den Ramazan Civelek'i sezon sonuna kadar kiraladı.

 
Bu kapsamda bir süredir ilgilendikleri orta saha oyuncusu Ramazan Civelek ile anlaşma sağladıklarını belirten Büyükşehir Gaziantepspor Başkanı Toprak, "Ramazan ve kulübüyle anlaştık. Ramazan sezon sonuna kadar kiralık olarak Büyükşehir Gaziantepspor'un başarısı için mücadele edecek." diye konuştu.

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